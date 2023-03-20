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Deha Bilimlier sahnede gözyaşlarını tutamadı. Geçen ay babasını kaybetmişti

Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan başarılı şarkıcı, kaybettiği babası için Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını okurken gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:57
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Geçen ay babasını kaybetmişti! Deha Bilimlier sahnede gözyaşlarını tutamadı

Deha Bilimlier sahnede gözyaşlarını tutamadı. Geçen ay babasını kaybetmişti
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Deha Bilimlier, önceki akşam Ataşehir Watergarden’daki Muamma Plus’da sahne aldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününde sahne çıkan Bilimlier, "18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla , şükranla anıyorum. İzindeyiz…” dedi.

Sahnede duygu dolu anlar yaşayan başarılı şarkıcı, kaybettiği babası için Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını okurken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Deha Bilimlier, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.

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