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Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor

Gecesefası diğer ismiyle Aynısefa bitkisinin iştah arttırmasından birçok şeye faydalarının olduğunun bildirilmesi dikkat çekti. Özellikle bu bitkinin kanserlerle savaştığı biliniyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 10:13
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Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor

Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Gecesefası bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Özellikle bu bitkinin kanserlerle savaştığı biliniyor.

KANSER NEDİR?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası olarak bilinen Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ 460-370) tarafından oluşturulmuştur. Hippocrates carcinos ve carcinoma terimlerini ülser oluşturan ve ülser oluşturmayan tümörler için kullanmıştır.

GECESEFASI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz kıyıları ve Avrupa olarak bilinse de aynısefa bitkisi her coğrafyada yetişebilen, turuncu çiçekli bir bitkidir.

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