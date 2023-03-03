Gecesefası bitkisi kramplarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Gecesefası bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Gecesefası diğer ismiyle Aynısefa bitkisi krampları sakinleştiriyor.

KRAMP NEDİR?

Kas spazmı olarak da bilinen kramp, kaslarda oluşan istem dışı ağrı ya da kasılmalardır. Kaslar hareketi sağlamak amacıyla kasılıp gevşer. Hareket için kasılan kas gevşemeden yeniden kasılırsa ya da beyin kaslara gevşeme sinyalini ulaştırmada problem yaşarsa kramp oluşur. İstenmeyen ve ani bir şekilde oluşan kas kasılmaları aynı anda birçok kas grubunda gözlenebilir. Kramplar genellikle ön bacak, arka bacak ve alt bacakta daha çok görülmesine rağmen midede, kollarda ve ellerde de görülebilir. Herkes hayatında en az bir kez kramp problemi ile karşılaşır. Özellikle bisikletçi, maraton koşucusu ve atletler gibi belirli bir sporla uğraşanlarda daha sık görülür. Krampın olduğu kas üzerinde gözle görülen veya dokunularak hissedilen bir sertlik söz konusudur. Yapılan aktivitenin kesilmesine neden olan ve oldukça ağrılı bir durum olan kramp, kası kullanılamaz hale getirir. Birkaç saniye ile 15 dakika arasında ya da nadiren daha uzun sürebilir. Dinlenirken ya da hareket halindeyken kramp girebilir. Gece krampları olarak bilinen kramp çeşidi daha çok ayak ve baldır kaslarını etkiler. Uykudan uyandıracak derecede ağrılı olan kas spazmları gece boyunca birkaç kez tekrarlayabilir.

GECESEFASI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz kıyıları ve Avrupa olarak bilinse de aynısefa bitkisi her coğrafyada yetişebilen, turuncu çiçekli bir bitkidir.