Geceyi böyle geçirirseniz uyurken kilo vereceksiniz

Araştırmalara göre; gece uyumadan önce odanın soğuk olması kilo vermeye faydalı olabilir.

Nasıl mı? Ulusal Sağlık Enstitülerinin açıklamasına göre; soğuk bir odada uyumak metabolizmayı canlandırır ve vücut ısısını sağlamak için kalori harcayan kahverengi yağ dokusunu aktive eder.

Bu nedenle, uyumadan önce termostatı düşürün ve vücudunuzun dinlenirken çalışmasına izin verin.

“KİLO VERMEDE ETKİLİ OLABİLİR”

Best isimli uzman da “Soğuk bir ortamda uyuduğumuzda vücudumuz sıcaklığını korumak için daha fazla enerji harcar, bu da daha fazla kalori yakmamızı sağlar. Ayrıca, soğuk bir odada uyumak uyku kalitesini yükseltir ve bu da kilo vermeye katkıda bulunur. Yeterli uyumayan kişilerde, kilo artışına neden olan hormon dengesizlikleri görülebilir. Ayrıca, soğuk bir uyku ortamı vücudun üretimini artırabilir.” diyor.

Soğuk bir odada uyumak basit bir değişiklik gibi görünse de uyurken yağ yakmanın etkili bir yöntemi olabilir.