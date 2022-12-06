Soğuk havalar nedeniyle grip gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski yüksek. Grip sonra geçmeyen öksürükler ise en çok duyulan vakaların arasında. Vatandaşlar grip sonrası geçemeyen öksürüğün nedenlerini ve tedavisini arama motorlarında araştırıyor. Peki, Geçmeyen öksürüğün sebebi ne, hangi hastalığın habercisi? Grip sonrası öksürük nasıl geçer?

Uzmanlar grip sonrası geçmeyen öksürük şikâyeti ile başvuran hastaların çok fazla olduğunu söylüyor. Ve grip influenza virüsü ile kontamine olmuş hava damlacıkları yoluyla yayıldığı için kapalı ortamlarda bulaş oranı yüksek olduğunu belirterek kapalı ortamlarda dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıyor.

Grip geçiren hastalarda ateş, halsizlik, kırgınlık, ağrı, burun akıntısı gibi şikayetler düzelmesine rağmen bazen öksürük inatçı olabilmektedir. Öksürük şikayeti uzayan hastalar incelendiğinde bu hastaların büyük çoğunluğunun sigara kullanan ve alerjik bünyesi olan kişiler olduğu gözlenmektedir.

Alerjik bünyesi olan bazı kişilerde ise geçirilen gribal enfeksiyonlar hırıltılı solunum, nefes darlığı, gece öksürükleri gibi astım semptomlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu yüzden grip sonrası bu tür şikayetleri olan hastaların astım açısından muayene edilip solunum fonksiyon testleri ile tetkik edilmeleri gerekiyor.

GRİP SONRASI GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen bazı bitkiler:

-Ayva çayı

-Ekinezya Çayı

-Yaseminli portakal çayı

-Kuşburnu çayı

-Sütlü bal

-Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

-Pekmez

-Pastil

-Günde en az 2 litre su

-Zerdeçal ve zencefil

Bunların yanı sıra ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirici kullanılabilir. Oda nemlendirici yoksa odanızı sıklıkla havalandırmanız gerekir.