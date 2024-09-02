Gedson Fernandes rekor kırdı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Siyah-Beyazlılar, 3'te 3 yaptı, yolun kayıpsız devam etti.

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes performansıyla dikkat çekiyor. Sivasspor karşısında 89. dakikada fileleri havalandıran Portekizli futbolcu kariyerinin en golcü sezonuna başlamış oldu.

Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Bu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapan Portekizli oyuncu, İstanbul'daki rövanşta da 1 gol atarak 3 gole ulaşmıştı.

Yıldız futbolcu karşılaşma sonunda şöyle konuştu:

"Biraz zor maçtı, hedefimiz olan 3 puanı aldık. İstediğimizi aldık. Şimdi milli maç arası var. Bu galibiyeti kutlayıp dinlenme zamanı şimdi... Gol attığım için her oyuncu gibi mutluyum. Önemli olan nokta, defansif olarak da iyi olmamız. Az gol yediğimiz zaman, hücumda her şeyi yapabilecek iyi oyunculara sahibiz. Önemli olan kazanmak ve takım olarak iyi oynamak."