Gedson Fernandes'e Serie A'dan teklif

Çizme ekiplerinden Lazio teknik direktör Sarri'nin isteği üzerine Beşiktaş'ın genç yıldızı Gedson Fernandes'i transfer etmek için siyah-beyazlılara 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Gedson Fernandes'e Serie A'dan teklif

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Gedson Fernandes için teklifler gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Beşiktaş yönetimi oyuncuyu 1 yıl daha takımda tutmak istesede yıldız futbolcu için İtalya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Corriere dello Sport’un haberine göre, Serie A ekiplerinden Lazio teknik direktör Sarri’nin isteği üzerine Beşiktaş’ın genç yıldızını transfer etmek üzere girişimlere başladı. Lazio’nun bu transfer için 20 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken siyah-beyazlıların ise talebinin en az 30 milyon Euro olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi Gedson Fernandes’i Benfica’dan 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında transfer etmişti.

PERFORMANSI
Süper Lig’de sırasıyla Galatasaray, Rizespor ve Beşiktaş formaları giyen Gedson Fernandes ligde toplamda çıktığı 61 maçta 6 gol 12 asist kaydetti.

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