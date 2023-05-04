Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu

Son olarak Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla göz kamaştıran Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu

Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla tekrardan Avrupa ekiplerinin dikkatlerini üstüne çeken Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar bonservis bedeli belirledi. Kartal, yıldız oyuncu için yüksek bonservis beklemeye başladı.

BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Portekizli oyuncu için istenilen bonservis bedeli hakkında yorumlarda bulundu. Kazancı, "Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20, 25 milyon Euro altı bizim için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş Gedson Fernandes'in bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar, Portekizli orta saha oyuncusunun satışındaki %50 payı da göz önüne aldığı kaydedildi.

TRANSFERİNİN YARISI BENFİCA'YA
2020-2021 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılan Gedson, gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarın gözünde büyümüştü. Sonrasında Benfica'ya geri dönen Gedson, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a bonservisi ile transfer oldu. Gedson Fernandes için Siyah-Beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kartal'ın anlaşmasına göre Gedson Fernandes'in sonraki satış payının %50 payı Benfica'da maddesi yer alıyor.

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