Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı

Artvin’in Murgul bir sürücü yol kenarında ayı görünce, araçtan yiyecek attı. Ayıya 'Gel ula gel' diye seslendi. Ayı korkup, kaçtı..

KAYNAK: İHA
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı

Artvin’in Murgul ilçesinde yol kenarında rastladığı ayıya yiyecek veren Murat Yurttaş, korkup kaçan ayıya “Gel ula gel” diye seslendi.
İlçeye bağlı Maden köyündeki maden ocağında çalışan Ali Fuat Yetiş ve Murat Yurttaş, her sabah işe giderken rastladıkları ayıya yiyecek vermeye başladı. Yiyecek verdiği sırada ayı kendisinden korkup kaçınca Murat Yurttaş, “Gel ula gel” diyerek ayıyı çağırdı. O anları ise Ali Fuat Yetiş cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü

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