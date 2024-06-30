Geleceği Dönüş’ün efsane aktörüne büyük onur. 100 bin kişi ayakta alkışladı

Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip bilim kurgu filmi serisi Geleceğe Dönüş’te ‘Martin McFly’ karakterini canlandıran ünlü aktör Michael J. Fox. 30 yıldan uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. 63 yaşındaki ünlü aktöre henüz 30 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu.

Geleceği Dönüş filmlerinde gitar çalıp şarkı söylemesi ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, hastalığı kamuoyuna 1998 yılında açıklamıştı.

Ünlü bilim kurgu serisinin 1985 yapımı ilk filminde Chuck Berry’in ‘Johhny be Goode’ şarkısını söyleyen efsane aktör duygusal anlar yaşadı.

İngiliz grup Coldplay, Glastonbury festivalindeki konserinde ünlü aktörü sahneye davet etti. Grubun vokalisti Chiris Martin, Michael J. Fox’u şarkı söyleyerek sahneye davet etti.

Ünlü oyuncu sahneye tekerlekli sandalye ile gelirken elinde gitar olması dikkat çekti.

İngiliz müzisyen, efsane oyuncu için “Bir grupta olmamızın ana nedeni 'Geleceğe Dönüş'ü izlememizdir, bu yüzden kahramanımız ve dünyadaki en muhteşem insanlardan biri olan Bay Michael J. Fox'a sonsuza kadar teşekkür ederiz” dedi.

Coldplay grubu, sahneye gelen efsane oyuncu ile birlikte şarkı söyledi. Ünlü oyuncu Michael J. Fox ise o an elindeki gitarı çaldı.

Festivali izleyen yaklaşık 100 bin kişi Michael J. Fox’u ayakta alkışladı. Efsane oyuncunun duygulandığı yüzünden belli oldu.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.