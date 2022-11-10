Bilim insanları açıkladı: Gökkuşağı sayısı artacak

Bilim insanları dünyanın birçok yerinde görülen gökkuşaklarının sıklığının iklim krizi nedeniyle artacağını belirtti. Bulgular, gökkuşaklarında 2100'e kadar yüzde 5'e varan bir artış gözlemleneceğini ifade etti.

ABD'li araştırmacılar, en az bir gökkuşağı görülmesi için uygun koşulları sağlayan gün sayısına odaklanarak yeni veriler elde etti. Flickr fotoğraf paylaşım sitesinde halka açık olan binlerce gökkuşağı fotoğrafını inceledi. Daha sonra küresel iklim verilerinden de yararlanarak bilgisayar ortamında bir simülasyonla yeniden oluşturdular.

Global Environment Change adlı dergide yayımlanan sonuçlarda dünya ısındıkça karasal bölgelerin yüzde 66 ila 79'unda gökkuşağı sayısının artacağını söyledi.

En çok gökkuşaklarının da Tibet Platosu gibi yüksek rakımlarda ve yüksek enlemlerde yer alan küçük nüfuslu bölgelerde görüleceğinin altı çizildi.

Hawaii Üniversitesi'nden Steven Businger, "Bunun nedeni, ada arazisinin günlük deniz meltemleri sırasında havayı kaldırması, açık gökyüzüyle çevrili bölgesel yağmurlar üretmesi ve Güneş'in görkemli gökkuşakları oluşturmasına olanak tanıması" şeklinde açıklama yaptı.

Güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansımasıyla meydana gelen gökkuşağının görülebilmesi için hava hem yağışlı hem de Güneşli olması gerektiği savunuldu.

New York Üniversitesi'nden kara sistemleri uzmanı Kimberly Carlson konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Eskiden Hawaii'de yaşıyordum. Orada çarpıcı, kısa ömürlü gökkuşaklarının günlük hayatımın parçası olduğu için minnettardım. Bu yüzden iklim değişikliğinin gökkuşağı görme fırsatını nasıl etkileyeceğini merak ettim.