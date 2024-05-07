Geleneksel Kore Kültür Günü ilgi çekti

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kore Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Geleneksel Kore Kültür Günü etkinliği büyük ilgi gördü. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kore'nin zengin kültürü danslar ve müziklerle tanıtıldı. Araştırma görevlisi Candan Kadriye Giray'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırladığı gösteriler seyircilere sunuldu.

Hanbok adı verilen geleneksel Kore kıyafetlerini giyen öğrenciler, yelpaze ve maske dansı gibi geleneksel dansları sergileyerek katılımcıları büyüledi. Ayrıca, öğrenciler tarafından Kore müziklerinin seslendirildiği performanslar ve etkinlik alanında açılan stantlar aracılığıyla Kore'nin tanıtımı da yapıldı.