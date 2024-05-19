Gelinlerin yeni akımı: 'Baba, bu akşam eve gelmiyorum!'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelinlerin yeni akımı: 'Baba, bu akşam eve gelmiyorum!'
Düğün yolundaki gelinlerin babalarına seslenip 'Baba, bu akşam eve gelmiyorum.' demesi yeni bir akım haline geldi ve sosyal medyada beğeni topladı

Gelinler arasında yeni bir akım başladı. Düğün günü, düğün salonuna doğru giderken babalarına seslenip "Baba, bu akşam eve gelmiyorum." diye bağıran gelinler, bu anları sosyal medyada paylaşıyor. Bu eğlenceli akım, hem gelinler hem de izleyenler arasında büyük ilgi görüyor.

Son olarak, düğün arabasında düğün salonuna doğru giden bir gelin, yan arabadaki babasına seslenerek "Baba, ben bu akşam eve gelmiyorum." dedi. Babanın kızının bu sözüne gülerek 'gel, gel' işareti yaptığı anlar sosyal medyada beğeni topladı. Paylaşılan video, izleyenlerin yüzünü güldürürken, pek çok kişi bu eğlenceli ve duygusal anı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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