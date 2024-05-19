Temizlik işçisi evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Temizlik işçisi evinde iple asılı halde ölü bulundu
Ordu’da belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan bir işçi evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre eve gelen yakınlar 35 yaşındaki Uğur Y.'yi doğalgaz borusunda boynundan iple asılmış halde gördü. Yapılan ihbar üzerine eve ulaşan 112 Acil Servis ekipleri Uğur Y.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin sonrasında Uğur Y.'nin cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna görderildi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen adamın Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenildi.

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