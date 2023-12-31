Gelir vergisinde oranlar değişti: Yıllık geliri 110 bin TL’ye kadar olandan yüzde 15 vergi alınacak

2024 yılında uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlendi.

Tarifenin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin liraya, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Buna göre, ilk dilime girenlerden yüzde 15, ikinci dilime girenlerden yüzde 20, üçüncü dilime girenlerden yüzde 27, dördüncü dilime girenlerden yüzde 35, 3 miyondan 1TL fazlasına ise yüzde 40 gelir vergisi alınacak.

Ücret geliri elde edenlerde ise üçüncü dilim 550 bin liradan, 870 bin liraya yükseltildi.

Yeni tarifeye göre, tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI

Yüzde 49,1 oranında artış yapılan asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler, 2024 yılında 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARLARI ARTIRILDI

Ayrıca, günlük yemek parası istisna tutarı 170 liraya, yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

Böylece, çalışanlara ödenecek aylık 4 bin 420 liraya kadar yemek parası, 2 bin 888 liraya kadar da yol parası ödemeleri vergiden istisna olacak.

KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARI 33 BİN TL

Bazı indirim ve istisna tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Kira gelirlerindeki istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarında 87 bin liraya, arızi kazançlarda 200 bin liraya çıktı.