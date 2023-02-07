﻿''Geliyorum'' diyen depremin günlüğü!..

1939'da 30 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği 7.9 şiddetindeki Erzincan depreminden ders almadı Türkiye...

Ve o depremden 60 yıl sonra, 1998'de Adana-Ceyhan'da yaşanan, ardından 1999'da Marmara Bölgesi'ne büyük darbe vurarak binlerce kişinin ölümüne yol açan büyük depremden de hiçbir uyarı alınmadı...

Oysa Erzincan sonrası bir tarafa; Marmara depreminin ardından Türkiye'nin her köşesinde son 23 yılda da onlarca büyük deprem oldu...

Malatya ve Elazığ depremleri, en son İzmir'deki büyük sarsıntının acıları ise henüz taze...

Türkiye'deki yıkıcı deprem tarihinin şu kısacık özeti bile 81 milyonluk bir ülke için müthiş uyarılar içermeli...

Ve bu uyarıları yapanlar, yani bir avuç jeolog, deprem uzmanı, 20 yılı aşkın süredir belediyeleri, devleti ve milleti uyarmak için adeta çığlıklar atıyor...

Oysa ihmal-rant-gaflet-ihanet ağının tam ortasında, belediye-müteahhit iş birliğinin rüşvet çarkı bir yana, denetimsizlik rezaleti de yüzlerce ders vermesine rağmen, deprem toplanma alanlarının imara açıldığı ve bu sırada da kentsel dönüşüm adı altında ranttan başka bir işe yaramayan sinsi ticaret anlayışına teslim edildi Türkiye...

İşte çevresindeki 10 ilde büyük sarsıntıya yol açan, hatta Suriye'den Lübnan'a oradan Mısır'a kadar yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Maraş depreminin Anadolu topraklarında adım adım gelişini haber veren dehşet verici uyarılar bile ne yazık ki haftalardır göz ardı edilmiş...

Deprem bağıra bağıra, çığlık ata ata gelmiş ve kimse umursamamış maalesef!!!

ADIM ADIM GELEN FELAKET FIRTINASI!..

Profesör Şener Üşümezsoy, Profesör Ahmet Ercan gibi depremin Türkiye'ye eninde sonunda büyük darbe vuracağını söyleyenlerden biri de deprem uzmanı Prof. Naci Görür...

Görür'ün büyük Marmara depremi, sonra Elazığ, Malatya ve İzmir sarsıntılarının ardından adeta çığlık atarcasına yaptığı uyarılar ne kadar göz ardı edildiyse, bir o kadar da haklı çıkması kahredici...

İşte Görür'ün Maraş depreminin adeta bağıra bağıra geldiğini haber veren paylaşımları da ne yazık ki son yıllarda olduğu gibi yine hiçe sayılmış...

Oysa Görür'ün son bir hafta içerisinde, yurt içi ve dışında, neredeyse her bölgede meydana gelen depremleri sosyal medya sayfasından adım adım takip ederek duyurması, büyük felaketi haber vermiş!..

İşte dün sabah Maraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremin gelişini haber veren felaketin günlüğü de Naci Görür'ün sosyal medya hesabından şöyle yansımıştı;

- 19 Ocak... "Ege Denizi, Edremit Körfezi ve İzmir çevresinde 'deprem fırtınası'nı andıran depremler oluyor. Bu tür depremler kırıklı ve faylı bölgelere arz kabuğunun derinliklerinden sıvıların gelip buradaki kayaçlar içerisindeki gözenek basınç alanını ve sıcaklığı değiştirmesi..."

- 20 Ocak... "Helen-Kıbrıs Dalma Batma zonu ile ilgili olarak Alanya açıklarında derin bir deprem oldu. 4,0 büyüklüğünde ve muhtemelen batan levha üzerinde."

- 25 Ocak... "Akdeniz'de olan 5,7 deprem Rodos Adası doğusunda Plini-Strabo transform fay zonunda. Biliyorsunuz bu fay sistemi Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonunun bir parçası."

- 28 Ocak... "İran'ın Hoy kenti yakınlarında 6,1 deprem oldu. Aynı bölgede yakında 5,9 deprem olmuştu. Bu bölge doğrultu atımlı faylarla kesilmiş durumda. Başkale, Salmas, Çaldıran , vb. fay zonlar."

MARAŞ'A DİKKAT ÇEKEN TWİT...

Naci Görür, son bir haftada da, Ege Denizi'nden Kıbrıs'a, Akdeniz'den İran'a kadar yaşanan tüm sarsıntıları adeta bir günlük gibi sosyal medya hesabından aktarırken, Maraş'ta yaşanacak son tehlikeyi de nokta atışı yaparak haber vermiş...

Bakınız, Görür'ün günlük gibi Twitter üzerinden yaptığı saptama ve uyarılarla Maraş depremi nasıl gelmiş;

- 30 Ocak... "Akdeniz'de Hatay'a yakın Kıbrıs Yayı üzerinde 4,3 deprem oldu. Biliyorsunuz bu yay Doğu Anadolu Fay zonu ile de ilgili."

- 3 Şubat.. "Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye'de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi."

- 5 Şubat... "Gün geçmiyor ki 4,0'lar mertebesinde deprem bilgisi vermeyelim. Yarın gelir, Allah korusun, daha büyükleri olur. Bu seçim sonucu iktidara gelecek partilerden 'DEPREM DİRENÇLİ KENTLER SÖZÜ İSTİYORUZ.' Çocuklarımız yatağa girerken çatı başımıza çöker mi korkusu olmadan büyüsünler."

Ve 6 Şubat sabahında Naci Görür Türkiye'yi sarsan, deprem tarihinin en büyük felaketini şöyle duyurmuş;

"Çok üzgünüm ama Maraş'ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem, umarım zayiatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi."

Evet; Naci Görür'ün Maraş depremini duyuran dün sabahki paylaşımının son cümlesi, Türkiye'de siyaset-ticaret çarkının ortasında giderek büyüyen ve sürekli göz ardı edilen uyarılarla birlikte, gafleti, dalaleti ve hatta ihaneti de anlatmaya yetiyor...

Bir imar ihaneti olmasaydı, inşaatlarının en ciddi biçimde denetlenmesi gereken hastane binaları, havaalanı pistleri ve yollar çöker miydi?..

O halde, Türkiye'de son 25 yılda sürekli tekrar edildiği gibi, "deprem değil, bina öldürür" anlayışının devamına şunu da yazmak gerekiyor;

"Deprem değil, denetimsizlikle rant, beceriksizlikle ihmal öldürüyor!!!"

Dün Maraş'tan Malatya'ya, Adana'dan Urfa'ya kadar binlerce binayı çökerten ve binlerce yurttaşı öldüren felaket, Türkiye'nin bir deprem politikasını acilen, en etkili ve en ciddi biçimde yaşama geçirmesi gerektiğini zorunlu kılıyor... Aksine her felaket, imar ihanetlerini sorumluların suratına çarpmaya devam edecek!..