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Gemi adamları iaşe bedeline zam

İaşe servisi kurulmayan gemilerdeki gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 80 liradan 98 liraya yükseltildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 02:21
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Gemi adamları iaşe bedeline zam

Gemi adamları iaşe bedeline zam
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Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı'nda, 23 Şubat'ta Kurul'un İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kararda, halen uygulanmakta olan 80 lira iaşe bedelinin 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun ilgili yönetmeliğin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Buna göre, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 lira olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. (AA)

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