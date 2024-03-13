Gemi adamları iaşe bedellerine zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Gemi Adamları İaşe Bedelleri kararı. O iaşe bedelleri yüzde 35 zam yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gemi Adamları İaşe Bedelleri Kurulunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı toplantıdan zam kararı çıktı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.