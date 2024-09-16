Gemi personeli armatörü rehin aldı

İstanbul Ambarlı'da Nisan 2024’den beri demirli olan Giuse adlı Palau bayraklı, petrol tankerinde uzun süredir maaşlarını alamayan ve düzenli olarak kumanyaya ulaşamayan mürettebat armatörü rehin aldı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi.
Gemi trafik'in haberine göre, maaşlarını alamayan ve kendilerini düzenli kumanya gönderilemeyen işçiler isyan etti. Bir gemi çalışanı armatörü kumanyalığa kilitleyip rehin aldı.
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ
Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tankerin bulunduğu alana yönlendi.
Armatör #rehin alındı!????— Gemi Trafik (@gemitrafik) September 15, 2024
Nisan-2024'den beri İstanbul #Ambarlı demir bölgesine bekleyen #Palau bandıralı 245m'lik tanker GIUSE 'nin kaptanı #armatörü maaş alamamak ve düzensiz/yetersiz kumanya nedeniyle kumanyalığa #kilitleyip rehin almış.#SG olay yerinde, görüşmeler sürüyor. pic.twitter.com/Wv2XWrH3SX