Gemi personeli armatörü rehin aldı

İstanbul Ambarlı'da Nisan 2024’den beri demirli olan Giuse adlı Palau bayraklı, petrol tankerinde uzun süredir maaşlarını alamayan ve düzenli olarak kumanyaya ulaşamayan mürettebat armatörü rehin aldı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi.

Gemi trafik'in haberine göre, maaşlarını alamayan ve kendilerini düzenli kumanya gönderilemeyen işçiler isyan etti. Bir gemi çalışanı armatörü kumanyalığa kilitleyip rehin aldı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tankerin bulunduğu alana yönlendi.