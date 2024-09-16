Gemi personeli armatörü rehin aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gemi personeli armatörü rehin aldı

İstanbul Ambarlı açıklarında bir gemi personelinin armatörü rehin alması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

İstanbul Ambarlı'da Nisan 2024’den beri demirli olan Giuse adlı Palau bayraklı, petrol tankerinde uzun süredir maaşlarını alamayan ve düzenli olarak kumanyaya ulaşamayan mürettebat armatörü rehin aldı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi.

Gemi trafik'in haberine göre, maaşlarını alamayan ve kendilerini düzenli kumanya gönderilemeyen işçiler isyan etti. Bir gemi çalışanı armatörü kumanyalığa kilitleyip rehin aldı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tankerin bulunduğu alana yönlendi.

Son Haberler
Kirasını ödeyemeyen kadın isyan etti: Mülteciler gönderilirse kiralar düşer
Kirasını ödeyemeyen kadın isyan etti: Mülteciler gönderilirse kiralar düşer
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız vurularak durduruldu
Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız vurularak durduruldu
Gemi personeli armatörü rehin aldı
Gemi personeli armatörü rehin aldı
Atatürk’ün serhat şehri Kars seferinden anılar
Atatürk’ün serhat şehri Kars seferinden anılar