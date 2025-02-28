Google Sheets, Gemini ile artık daha güçlü

Google, Sheets kullanıcılarının veri analizlerini daha hızlı yapmalarını ve elektronik tabloları yapay zeka ile görselleştirmelerini sağlamak amacıyla Gemini destekli bir güncelleme sundu. Şirket, bu güncelleme ile kullanıcıların veri setlerinden daha fazla bilgi edinmelerine, trendleri, korelasyonları, aykırı değerleri ve daha fazlasını analiz etmelerine imkan tanıyacak.

Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, veri analizlerinde daha derinlemesine sonuçlar alabilecek ve tablolarına, hücrelere yerleştirilebilen statik görseller, örneğin ısı haritaları gibi gelişmiş görselleştirmeler ekleyebilecekler. Google, geçen ay bu güncellemeyi duyurmuştu ve geçtiğimiz Cuma günü, güncellemenin artık tüm Workspace iş kullanıcıları için erişilebilir olduğunu açıkladı.

YENİ ÖZELLİKLERLE KULLANICILAR DAHA VERİMLİ ÇALIŞACAK

Gemini'nin sunduğu yeni özellikleri kullanmaya başlamak için, kullanıcıların elektronik tablosunun sağ üst köşesindeki Gemini simgesine tıklamaları yeterli. Ardından, kullanıcılar, örneğin "Geçmiş verilere dayanarak gelecek çeyrek için net gelirimi tahmin et" veya "Destek vaka kategorisi ve cihazına göre basit bir ısı haritası oluştur" gibi taleplerle Gemini’ye başvurabiliyorlar.

Bir pazarlama yöneticisi, "En yüksek dönüşüm oranına sahip 3 kanalım hakkında bazı içgörüler sağlayabilir misin?" gibi bir soru sorabilirken, bir finansal analist de "Ürün X için envanter seviyelerindeki anormallikleri tespit et" gibi taleplerde bulunabiliyor.

Google Gemini'den kullanıcılarına müjde! Artık ücretsiz

YAPAY ZEKA TABANLI ÇÖZÜMLEME İLE DERİNLEMESİNE ANALİZ

Gemini, bu tür talepleri yerine getirebilmek için Python kodu oluşturup çalıştırarak sonuçları analiz ediyor ve çok katmanlı analizler yapıyor. Google’a göre, daha basit talepler için Gemini, Python kodu yerine formüller kullanarak yanıt verebiliyor.

Bu özelliklerin kullanılabilmesi için verilerin tutarlı bir formatta olması, başlıkların net bir şekilde belirlenmiş olması ve eksik değerlerin olmaması gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede, yapılan analizlerin doğruluğu artıyor.

Google, Gemini'nin hafızasını cilaladı

GOOGLE SHEETS'İN İŞ DÜNYASINDA ETKİSİ

Google'ın Workspace platformu, dünya çapında milyonlarca işletme tarafından kullanılmaktadır. Şirketler, iş süreçlerinde verimlilik ve hız arayışı içerisindeler. Bu güncelleme, özellikle veri analizi ve görselleştirme ihtiyaçları olan kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Ayrıca, veri analizleriyle ilgili yapılacak işlemler, her geçen gün daha fazla basitleşiyor ve hız kazanıyor.

Gemini destekli Sheets, iş dünyasında karar alma süreçlerini hızlandırmak için güçlü bir araç haline gelecek. İşletmeler, bu özellik sayesinde finansal analizler, pazarlama kampanyalarının değerlendirilmesi, ürün envanter analizleri ve daha fazlasını çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.