(DHA) Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeni Mahalle 237 Sokak'taki bir apartmanda oturan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Adanur Arslan, saat 11.00 sıralarında komşuları tarafından evinde darbedilmiş halde baygın bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan kadın, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Adanur Arslan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İTİRAF ETTİ
Polis merkezine giden 26 yaşındaki Muhammed Arslan, eşini darbettiğini itiraf edip, teslim oldu.
Polis, dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlattı.