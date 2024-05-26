Genç çiftçinin hasat sevinci

Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojileri Bölümünden mezun olan 24 yaşındaki Uysal, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan IPARD hibelerinden yararlanarak kurduğu 6 dekarlık serasında hasat heyecanını yaşadı. Serasında 3 dekarlık alanda salatalık, diğer 3 dekarlık alanda ise domates yetiştiren Uysal, salatalık hasadına başladı.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ'NDEN DESTEK

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ve teknik ekiple birlikte genç girişimcinin serasını ziyaret ederek, hasat sevincine ortak oldu. Genç yaşta tarım sektörüne adım atan Uysal, seracılıkta başarıyla ilerliyor. Tarımla uğraşmayı sevdiğini belirten Uysal, üretmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ailesinin de tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Uysal, tarımın içinde büyüdüğünü ve sektöre yabancı olmadığını ifade etti.

"TÜM GENÇ ARKADAŞLARIMI TARIM SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Ömer Uysal, "Tarımsal üretimin içinde yer almak, yetiştirdiğiniz ürünleri insanların beğenisine sunmak beni mutlu ediyor. Bu alanda tecrübemi ve bilgimi artırarak ilerlemeyi düşünüyorum. Bu yatırımı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na sunduğum projenin kabul edilmesiyle yaptım. Hem Tarım Bakanlığı’na hem de TKDK’ya teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez ürünümüzü hasat ediyoruz ve pazara sunacağız. Tüm genç arkadaşlarımı tarım sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Gençlerimiz Tarım Sektörüne Yatırım Yapıyor"

Ömer Uysal’ı tebrik eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, tarım sektöründeki istekli gençleri gördükçe mutlu olduklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her zaman gençlerin yanında olduğunu ve onlara destek sağladığını kaydeden İl Müdürü Şahin, "Erzincan’da çok sayıda gencimizin tarım sektörüne yatırım yaptığını görüyoruz. Ömer gibi seracılığa yatırım yapan çok sayıda gencimiz var. Tarımın diğer alt sektörlerine ve hayvancılığa yatırım yapan çok sayıda Erzincanlı genç var. TKDK hibeleri gençlerimiz için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat. İnşallah bu genç arkadaşlarla Erzincan tarımını çok daha ilerilere götüreceğiz" diye konuştu.