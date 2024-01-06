Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi

Akbank’ın hayata geçirdiği Akbank Düşünce Kulübü, 14. yılında gençleri yenilikçi düşünceye teşvik ediyor. Bu yıl programda yer alan 10 üniversite öğrencisi, finansal sağlık uygulamalarının kullanıcı gizliliğini koruyarak kişisel finansal hedeflere yardımcı olma yöntemleri üzerine projeler geliştirdi.

Kulübün final etkinliği, katılımcıların projeleri, detaylı sunumları ve soru cevap seanslarıyla gerçekleştirildi. Projeler, farklı sektörlerden uzmanlar ve Akbanklı liderlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Bunun sonucunda, bu yılın birincisi seçilen Koç Üniversitesi’nden İpek Sayıner, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı.

GENEL MÜDÜR GÜR VİDEO YAYINI İLE KATILDI

Böylece, Akbank Düşünce Kulübü bu yıl ile birlikte 34 üyesine Harvard Yaz Okulu’nda eğitim fırsatı sağlayacak. Programda ikinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dilara Bayram ve üçüncülüğü elde eden Sabancı Üniversitesi’nden Ömür Emre Yıldız ise hediye çeklerinin sahibi oldular. Ödül töreninde Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de video yayını ile gençlere başarı dileklerini iletti.

14 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gençlerden ilham alarak hayata geçirdiğimiz inisiyatifler arasında Akbank Düşünce Kulübü, 14 yıllık geçmişi ile önemli bir yer taşıyor. Bugün Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında süren bu programımız topluma ve çevreye değer katan pek çok fikrin ve projenin hayat bulmasına hizmet etti. Aynı zamanda genç katılımcılarımızı yeniyi keşfetme ve yaratma yolculuğunda destekledi. Bu büyüme ve gelişime katkı sunan tüm genç katılımcılarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.”

Akbank Düşünce Kulübü’nün 14. Dönem Jüri Üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Selda Özçalık - Akbank

Berna Avdan -Akbank

Burak Alıcı - Akbank

Murat Öztunç - Akbank

Cenk Günkut - Akbank

Zeynep Erden – İstanbul Teknik Üniversitesi Akademisyen

Rana Birden - Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı