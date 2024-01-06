Talih kuşu bu meslekleri yapanların başına kondu. Almanya Türklere kapıları açtı. 50 bin euroya müthiş fırsatlar

Nitelikli işçi sorununu azaltmak isteyen Almanya, işgücü açığını kapatabilmek için Türkiye’den işçi almaya devam ediyor. Özellikle işgücü açığı yaşanan sektörler için harekete geçen Almanya’nın her yıl yaklaşık olarak 778 bin kişiye istihdam sağladığı biliniyor.

Yurt dışında çalışarak hem daha çok kazanmak hem de daha iyi şartlarda yaşamak isteyenlere iyi haber Almanya’dan geldi. Almanya Türk işçilere kapılarını açtı.

Almanya’nın işçilere verdiği maaşlar da oldukça cezbedici. Almanya’da çalışan bir işçinin yıllık geliri 50 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor.

ALMANYA’DA EN ÇOK İŞÇİ AÇIĞI OLAN MESLEK GRUPLARI

Almanya’nın en çok aradığı meslek grupları şunlar:

Sağlık personeli

Mühendislik

Yazılımcı

Müşteri temsilciliği

İktisatçı ve işletmeci

Kaynakçı, kaloriferci, demirci

Nakliye ve lojistik personeli

Havacılık ve medya sektörü çalışanı

Hizmet sektörü personelleri

Havaalanı elemanları

ALMANYA’YA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Almanya’da çalışmak için iş ilanı veren sitelerden mesleğinize uygun ilanı bulmalı ve işverenle iletişime geçerek davet almalısınız. Davetin ardından vize başvurusu yapmak zorundasınız. Vize başvurunuzda iş ilanı, dil bilgisi, mesleki yeterlilik, sağlık sigortası gibi ve diğer istenen belgeleri de sunmanız gerekiyor.