Genç gazetecinin organları 7 kişiye hayat oldu

İstanbul’da iş yerinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım’ın organları 7 hastaya bağışlandı. Yıldırım’ın ağabeyi, “İnsanlara can oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: DHA
Genç gazetecinin organları 7 kişiye hayat oldu

Yaklaşık 15 gün önce iş yerinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Serpil Yıldırım yoğun bakıma alındı. 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede ‘beyin ölümü’ gerçekleşen Yıldırım’ın cenazesi toprağa verildi.

Sağlığında organlarını bağışlayan Serpil Yıldırım'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki Şıralık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kardeşinin organlarını bağışladığını belirten Serpil Yıldırım'ın ağabeyi Zeki Yıldırım, "Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar, beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, 'Organlarını bağışlamak ister misiniz?' diye sordular. Üç kardeş prensip olarak 'Evet' dedik. Çünkü zaten kendisi bizden önce arkadaşları ile gidip organlarını bağışlamıştı.

Bize sadece imza atmak kaldı. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor.

İlk etapta organları 7 kişiye gönderildi. Ama nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu. Biz de bununla teselli buluyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

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