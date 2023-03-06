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5’inci kattan kendisini bekleyen taksicinin üzerine düştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden G.A. (19) adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen çağırdığı taksi şoförü B.D.’nin üzerine düştü. Yaralanan G.A. ve B.D., hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:53
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Genç kadın 5’inci kattan kendisini yakalamak isteyen taksicinin üzerine düştü

5’inci kattan kendisini bekleyen taksicinin üzerine düştü
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DHA'nın haberine göre, olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.’yi aradı. 

B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.’yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.’nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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