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Yakınları haber alamıyordu: Genç kadının cansız bedeni bulundu

Manisa'da yakınlarının haber alamadığı genç kadın evinde, cansız halde bulundu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 20:37
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Genç kadın evinde cansız halde bulundu

Yakınları haber alamıyordu: Genç kadının cansız bedeni bulundu
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Manisa Turgutlu'da Yılmazlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti. Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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