Genç kadın kabusu yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı pantolonsuz yatan bir adamla karşılaştı

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Genç kadın kabusu yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı pantolonsuz yatan bir adamla karşılaştı

Bangladeş'te yaşanan bir olay, ülkede gündem oldu. İsmi belirtilmeyen 17 yaşındaki bir genç, sabahın erken saatlerinde, yatağında pantolonu olmayan tanımadığı bir adamın olduğunu fark etti ve hemen polisi aradı. Yakalanan saldırgan, eve hırsızlık amacıyla girdiğini ve cinsel taciz suçlamalarını reddettiğini ifade etti.

Olayın mağduru olan genç kadın, sabah 05.00 sularında uyanınca, yanında pantolonsuz bir yabancıyı görünce şoka uğradı. Kendisinin ve evdeki 12 yaşındaki kız kardeşinin güvenliği için endişelenen kadın, saldırgana kimseye bir şey söylemeyeceğine dair söz vermesi karşılığında gitmesini istedi. Yabancı ayrıldıktan sonra genç kadın, durumu polise bildirdi.

O günün ilerleyen saatlerinde, Ban Dan Polis Karakolu'ndan polisler, balık tutmakta olan 27 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. Ronachai adı verilen saldırgan, eve giriş yaptığını kabul etse de, hırsızlık yapmak istediğini ve genç kadına saldırmadığını ısrarla savundu.

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Ronachai'nin inkarlarına rağmen, polis onu geceleyin izinsiz eve girmekle suçladı. Cinsel saldırıyla ilgili diğer suçlamalar, genç kadının tıbbi muayene sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Eğer saldırı kanıtlanırsa, Ronachai, 18 yaşından küçük bir bireye tacizde bulunmaktan dolayı ek suçlamalarla karşı karşıya kalacak.

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