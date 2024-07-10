Yük oluyor dediği kaynanasını 5. kattan attı! Metrelerce sürükledi balkona götürdü

Korkunç olay Artyom şehri Primorsky bölgesinde gerçekleşti. 54 yaşındaki damat, kayınvalidesini balkona sürükleyip metrelerce yüksekten aşağı bıraktı.

Vücudunun çok sayıda yerinden yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 7 Temmuz'da meydana gelen bu olayda kadının ismi açıklanmadı.

FederalPress'in haberine göre, şüphelinin, yaşlı kadının bakımından kurtulmak amacıyla bu cinayeti gerçekleştirdiği ifade ettiği öne sürüldü.

Şüpheli gözaltına alınırken, korkunç cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.