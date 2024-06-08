Genç kadın sevgilisini zehirledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kadın sevgilisini zehirledi

Kartal'da bir kadın sevgilisini zehirledi. Zehirlenen adamın kötüleşmesi üzerine kadın sevgilisini hastaneye götürdü. Amam tedavi altına alınırken, kadın gözaltına alındı.

Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Alev isimli bir kadın evine gelen sevgilisiyle sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra kadın sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı sevgilisini zehirledi.

Sevgilisinin durumunun kötüleşmeye başlaması üzerine kadın sevgilisini kendi aracıyla hastaneye götürdü. Adam tedavi altına alınırken, hastane polisi kadının yanına gitti. Sevgilisini zehirleyen kadın hastane polisi tarafından polis noktasına götürüldü.

Hastane polisinin durumu ihbar etmesi üzerine hastaneye olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kadın yaşadığı eve götürüldü. Kadın olayı polislere anlattıktan sonra kelepçeli şekilde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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