Genç kız çığlık sesleri arasında kendini boşluğa bıraktı. Adam havada yakalayamadı

E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde mevkisinde 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne çıktı. Genç kızı istihat duvarının üstünde gören çevredeki vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polis memuru genç kızı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Atlamayı kafasına koyan kız, koşmaya başladı ve vatandaşların çığlık sesleri arasında kendini boşluğa bıraktı.

Bir vatandaşın kızı havada yakalama girişimi sonuçsuz kaldı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.