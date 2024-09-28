Genç kızı ekipmanları da kurtaramadı

Kaynak: İHA
Genç kızı ekipmanları da kurtaramadı

Sakarya'da kamyonete arkadan çarparak yola savrulan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a karşı yönden gelen otomobil çarptı. Kask ile diğer koruyucu ekipmanları da tam olan genç kız hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, saat 10.40 sıralarında Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkiinde meydana geldi. Karapürçek istikametinde seyir halinde olan Hale Rüzgar (20) idaresindeki 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) kontrolündeki 54 BG 951 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Öte yandan genç kızın; kask, dizlik ve diğer koruyucu ekipmanları giydiği ancak bunların da yetersiz kaldığı görüldü. Ömrünün baharında motosiklet kazasının kurbanı olan 20 yaşındaki Hale Rüzgar'dan geriye fotoğrafları kaldı.

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