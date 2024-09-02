Genç kızın Bodrum çilesi: Ben çekerken utandım yaşatanlar utanmıyor

Düzenleme: Sinan Başhan
Genç kızın Bodrum çilesi: Ben çekerken utandım yaşatanlar utanmıyor

Bodrum’da yaşayan genç kız yaşadıkları su sıkıntısı çektiği bir videoyla anlattı. Genç kız, “Ben bu videoyu çekerken utanıyorum, yaşatanlar utanmıyor” dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan genç kız, 1 aydır su sıkıntısı yaşadıkları için evine yakın olan AVM’de tuvalet ihtiyacını giderdiğini söyledi.

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Her gün yürüme mesafesindeki AVM’ye gittiğini anlatan Bodrumlu genç kız, 15 gündür tamamen suların kesildiğini belirtti.

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Evdeki bulaşıklar, AVM’den doldurulan 5 litrelik pet şişelerdeki suyla yıkanıyor.

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Duş ihtiyacını ise plajlarda bulunan duş yerlerinden karşıladığını söyleyen genç kız, “Birazdan mayolarımı giyip gideceğim” dedi.

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