Genç kızın Bodrum çilesi: Ben çekerken utandım yaşatanlar utanmıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan genç kız, 1 aydır su sıkıntısı yaşadıkları için evine yakın olan AVM’de tuvalet ihtiyacını giderdiğini söyledi.
Her gün yürüme mesafesindeki AVM’ye gittiğini anlatan Bodrumlu genç kız, 15 gündür tamamen suların kesildiğini belirtti.
Evdeki bulaşıklar, AVM’den doldurulan 5 litrelik pet şişelerdeki suyla yıkanıyor.
Duş ihtiyacını ise plajlarda bulunan duş yerlerinden karşıladığını söyleyen genç kız, “Birazdan mayolarımı giyip gideceğim” dedi.
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