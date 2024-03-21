Genç lojistikçilerin yarışması başlıyor! Son başvuru tarihi 15 Nisan

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics, LODER iş birliğiyle gerçekleştirdiği Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nın 21.’sini bu sene düzenliyor.Türkiye’deki bütün üniversite öğrencilerine açık olan yarışmaya öğrenciler üç kişilik takımlar oluşturarak katılıyor. Sektörün gelişimini destekleyen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen yarışmaya her sene 1000’e yakın öğrenci başvuruyor.

Kategori A: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri

Kategori B: Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri

Kategori C: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri

Kategori D: Yabancı Ülke Üniversite Öğrencileri

Kategorilerinden oluşan yarışma 2 etapta sonuçlanıyor.

Hem ödül hem kariyer fırsatı

Takımlarına uygun kategoride başvuru yapan ekipler, verilen vaka üzerine çözümler hazırlıyor. Çözümler LODER tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra her kategori için ikişer takım finalist olarak belirleniyor. Finalistlerin belirlenmesinin ardından final etabı gerçekleşiyor ve kazanan öğrencilere ödülleri veriliyor. Vaka yarışmasının finaline kalan öğrencilere gerekli şartları sağlıyorsa Mars Logistics’te staj imkanı da sunuluyor. Üniversite öğrencileri yarışma ile hem ödül kazanma hem de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kariyerlerine yön verebilme fırsatı elde ediyor.

Yarışmanın katılım koşullarını öğrenmek ve başvuru yapmak için ekibini oluşturan öğrencilerin 15 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar www.marslogistics.com internet sayfasını ziyaret etmesi ve başvuru formunu doldurması yeterli.

Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan, 2.850’nin üzerinde profesyonel çalışanı olan Mars Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı hizmeti sunan Mars Logistics, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık, fuar ve etkinlik lojistiği, depolama, gümrük yönetimi ve sigorta alanlarında da hizmet vererek müşterilerine entegre bir sistem sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan, yurtiçinde ve yurtdışında şubeleri bulunan Mars, 253.833 m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlamaktadır. Mars Logistics başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok sektöre sektör bazında özel çözümler geliştirmektedir. Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı hizmeti vermektedir. WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ülkelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu taşımacılığında da profesyonel bir sistem sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 150 şirketi arasında yer alan Mars, yayınladığı sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır. Lojistik sektöründe fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır. Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.