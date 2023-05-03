Genç oyuncu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Noyan Arat, 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Arat’ın vefatını Oyuncular Sendikası Twitter adresinden duyurdu.

Genç oyuncu 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Mustafa Noyan Arat (33) İstanbul Beşiktaş’ta kaldığı apartın 4. katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Mühendislik mezunu olan Arat, çeşitli film ve tiyatrolarda oyunculuk yapıyordu. Arat Reflectıon isimli yerli ve yabancı dilde çekilen ödüllü filmle tanınmıştı. Bekar olan genç oyuncunun şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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34 yaşındaki Arat’ın vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, “Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

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NOYAN ARAT KİMDİR

Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2012'de İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi.

2013'te Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başladı ve 2015'te mezun oldu. 2013'ten bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.

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