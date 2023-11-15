Genç sağlıkçının şüpheli ölümü

Sivas’ta arkadaşının evine giden sağlık görevlisi, iddialara göre vücuduna takılan serumun ardından hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Genç sağlıkçının şüpheli ölümü

Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte hemşire olarak görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) mesai arkadaşı E.C.'nin evinde gitti. Hasta olduğu için Tosun'a serum takıldı. Bir süre sonra E.C. arkadaşı Tosun'un hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw077320-02-1.jpg

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
İran'dan flaş karar. Hamaney Hamas'a kapıyı kapattı Dünya
İran'dan flaş karar. Hamaney Hamas'a kapıyı kapattı
Fatih Altaylı'dan Atatürk taklidi yapanlara sert tepki: "Ben orada olsam bir tane patlatırdım suratına." Gündem
Fatih Altaylı'dan Atatürk taklidi yapanlara sert tepki: "Ben orada olsam bir tane patlatırdım suratına."
2. sınıfa kadar okuyup sonra ailesine bakmak için çalışmak zorunda kalan çocuk boğazları düğümledi Gündem
2. sınıfa kadar okuyup sonra ailesine bakmak için çalışmak zorunda kalan çocuk boğazları düğümledi
Ayder Yaylası internette gördüğü gibi çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı Gündem
Ayder Yaylası internette gördüğü gibi çıkmayınca hayal kırıklığına uğradı
Ogün Samast kimdir, kaç yaşında? Hrant Dink'in katili Ogün Samast ne zaman hapse girmişti? Gündem
Ogün Samast kimdir, kaç yaşında? Hrant Dink'in katili Ogün Samast ne zaman hapse girmişti?
AVM'de faciadan dönüldü: Çocukların bindiği oyuncak devrildi Gündem
AVM'de faciadan dönüldü: Çocukların bindiği oyuncak devrildi
Filistinli hastaları Türkiye’ye taşıyan uçak Mısır’dan havalandı Gündem
Filistinli hastaları Türkiye’ye taşıyan uçak Mısır’dan havalandı