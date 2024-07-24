“Sevgilimden ayrılmaya gidiyorum” dedi sevgilisi televizyondan izleyince şok yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
“Sevgilimden ayrılmaya gidiyorum” dedi sevgilisi televizyondan izleyince şok yaşadı

Sokakta “Tarzını Seveyim” ekibine denk gelen genç, “Nereye gidiyorsun?” sorusuna “Sevgilimden ayrılmaya gidiyorum” yanıtını verdi. O anları televizyondan gören sevgilisi, ufak çaplı bir şok yaşadı.

Bir televizyon programının sokak röportajı sırasında yaşanan ilginç an, sosyal medyada geniş yankı buldu. “Tarzını Seveyim” ekibi, sokakta röportaj yaparken karşılarına çıkan bir genç, “Nereye gidiyorsun?” sorusuna samimi bir şekilde “Sevgilimden ayrılmaya gidiyorum” cevabını verdi. Bu esprili yanıt, hem ekip hem de çevredeki kişiler tarafından gülümsemeyle karşılandı. Küçük çaplı bir şok yaşayan sevgili, bu sürpriz cevaba şaşkınlıkla tepki verdi. O anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyiciler arasında gündem oldu.

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