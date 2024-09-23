Genç yarışmacı anlattıklarıyla Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Oktay Kaynarca neye uğradığını şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Ceren Koç, Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine sunucu olarak yarışmaya gelen Oktay Kaynarca’ya babasının kendisine böbreğini vermediğini anlatırken, Kaynarca duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Milyoner Olmak İster’in son bölümüne 21 yaşındaki Ceren Koç damga vurdu. Koç, Kaynarcaya sağlık sorunlarından bahsederken, böbrek nakli beklediğini açıkladı.

YILLAR SONRA TANIDIĞI BABASI NAKİL OLMAYI REDDETTİ

Yıllar sonra tanıştığı babasının kendisine böbrek vermediğini söyleyen Ceren Koç, annesiyle birlikte yaşadığını, normal şartlarda 4. sınıf öğrencisi olması gerektiğini açıkladı. Koç, "Organ nakli bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Aslında nakil olacaktım ama ameliyat günü iptal oldu" dedi.

Genç yarışmacının anlattıkları karşısında Oktay Kaynarca "Neden?" diye sorunca genç ismin söyledikleri duygulandırdı.

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“AMELİYAT GÜNÜ VAZGEÇTİ”

Ceren Koç "Vericim babamdı babam ameliyat günü vazgeçti. Zaten kendisiyle tanışmamız da 20 yıl sonra oldu. Hastaneye yattığım süreçte tanıştık kendisiyle. Daha önce görmemiştim" deyince Kaynarca "Enteresan bir dakika nasıl oldu?" diye sordu.

SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Yarışmacı "Hastane sürecinde annem çaresiz kaldığı için kendisi onunla iletişime geçmiş. Hiç görmemiştim kendisi görüşmek istememişti" ifadelerini kullandı. Kaynarca ise "Hiç annene sormadın mı bunca zaman?" diyerek yarışmacıya sordu.

Ceren Koç ise yaşadıklarını anlatmaya devam ederek "Hastaneye geldikten sonra hastalığın verdiği ölüm korkusu affedemeyeceğim kimse yok diye düşündüm affettim. Yüzde 90 uyumlu çıktı, benimle iletişime geçmedi, vermekten vazgeçti. Her şeye rağmen hayat çok güzel" diyerek seyircileri üzdü.

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