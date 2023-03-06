Genç yaşında erken menopoz denilen hasta çocuk sahibi oldu

İHA’nın haberine göre; Siirt’te evlat sahibi olmak için birçok yolu deneyen hastanın, 'erken menopoz' nedeniyle çocuğu olmadı.

Nihayetinde Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift, çocuk müjdesini aldı.

Siirt’te yaşayan 27 yaşındaki Ruhsar ve Yavuz İleri çifti, evlat sahibi olmak için normal yolları denemelerine rağmen bebeklerini kucaklarına alamadı. Birçok kliniğe başvuran çift, erken menopoz nedeniyle evlat sahibi olamadıklarını öğrendi. Bir arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Ruhsar İleri, fitoterapi ilaç tedavisiyle kendiliğinden gebe kaldı. Gebelik müjdesiyle büyük bir sevinç yaşayan çift, mutluluk gözyaşları döktü.

“DOKTORLAR 'TEDAVİ ALMA' DEDİ”

Birçok doktorun 'olmaz' dediğini fakat Hakan hocanın moral verdiğini kaydeden Ruhsar İleri, 1 aylık tedaviyle gebe kaldığını vurguladı. İleri, “Doktorlar yumurta rezervim düşük olduğu için tedavi almamamı söyleyerek tüp bebeğe yönlendirdi. 10 doktor gezdim, hepsi tüp bebeğe yönlendirdi. Gözyaşlarımla kapılarından ayrıldım. Diyarbakır’da Hakan hocaya geldim. İlk defa umutla klinikten çıktım, tedavileri sonrası gebe kaldım. Çok mutluyum, umudunuzu kaybetmeyin. Bana 'Hiç olmaz' dediler ama oldu” dedi.