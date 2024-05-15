Amaç Ali Yerlikaya'nın önünü kesmek mi. Hedef Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş cinayetinin araştırılmasını önlemek mi

Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini koruduğu ileri sürülüyor. .

Soruşturma kapsamında geçen hafta Ankara’da 3 polis müdürü görevden alındı. O polisler Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alana polis müdürleri olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da görevden alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile bir komiser hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltildi.

3 polis müdürü ile bir komiserin evinde dün arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.”

İDDİALAR DİKKAT ÇEKİCİ

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AKP ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Hemen ardından Ankara Emniyeti'ndeki görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de tamamlanma aşamasında. 3 polis müdürünün evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

GÖREVDEN ALINAN 3 İSME AĞIR SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE DETAYLAR

Sinan Ateş iddianamesini hazırlayan savcının, bilirkişi raporundan çakarlı araç görüntüsüne kadar kritik delilleri yok saydığı iddiası kamuoyunda çok sesliliğe neden oluyor. Yargıya gölge düşmesi riskine karşı harekete geçilmesi beklentileri dile getiriliyor. Her gün yeni bir delil ortaya çıkmasına rağmen ‘içi boş’ eleştirisi yöneltilen iddianamenin kabul edilmesi de yargılamanın seyrine ilişkin kaygıları artırdı.

ALİ YERLİKAYA DETAYI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu çetelerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesinin çökertilmesinde önemli rol oyandı. Çökertilen bu çetelerden 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli organize silahlı suç çetesi olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını dile getirmeye devam ediyor.

SARAY'DAKİ ZİRVEYE ÇAĞRILMADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmişti.

Yerlikaya'nın toplantıya çağrılmaması çeşitli dedikoduları da beraberinde getirdi. Bazı kesimler Yerlikaya'nın görevden alınarak uyuşturucu operasyonlarının bitirilerek zehir tacirlerine yol açılacağını ileri sürerken, belli bir kesim de aksini iddia ediyor.

Aşağıdaki fotoğrafta Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan 3 polis müdürü şimdi gözaltında.