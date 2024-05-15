Kıyafet mağazasında mahsur kalan kedi camı tırmalayarak yardım istedi

Kaynak: İHA
Kıyafet mağazasında mahsur kalan kedi camı tırmalayarak yardım istedi
Bartın'da bir mağazada mahsur kalan kedi, cansız mankenlerin bulunduğu vitrinin camını tırmalayarak yardım çağrısında bulundu. Sabah mağaza sahibi gelince kurtarıldı.

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bir mağazaya giren sokak kedisi, içeride mahsur kaldı. Geceyi mağazada geçirdiği tahmin edilen kedi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vitrinin camını tırmalayarak yardım istedi.

Günün ilk saatlerinde mağazanın vitrin bölümüne çıkan kedi, cansız mankenlerin arasında dolaşarak dışarıdan geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, mağazanın camını tırmalayan kediyi fark edince esnafa durumu bildirdi. Esnaf, mağaza sahibine ulaşarak kedinin mahsur kaldığını iletti.

Vitrinde ilginç görüntüler oluşturan kedi, saatlerce yardım istemeye devam etti. Mağaza sahibi sabah iş yerine geldiğinde, kediyi fark ederek kapıyı açtı ve kediyi özgürlüğüne kavuşturdu.Olay, çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından ilgiyle izlenirken, kedinin kurtarılması herkesi mutlu etti.

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