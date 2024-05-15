Aziz Yıldırım ikinci bombayı patlatacak

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım ikinci bombayı patlatacak
Aziz Yıldırım dünya yıldızı ile görüştü.

Fenerbahçe’de art arda alınan kötü sonuçlar ve kaçan şampiyonluk sonrası gözler Olağan Genel Kurul’a çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek.

6 sene sonra kaybettiği seçimin intikamını almak isteyen eski başkan Aziz Yıldırım’ın bombaları tek tek patlıyor.

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DYBALA İLE GÖRÜŞTÜ

Adaylık duyurusunda Jose Mourinho ile görüştüğünü ve şartlarda anlaşılırsa takımının başına getireceğini duyuran Aziz Yıldırım’ın görüştüğü yıldız futbolcu da ortaya çıktı.

Yıldırım’ın bu sezon Roma’da harikalar yaratan Dybala ile görüştüğü iddia edildi.

Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız 16 gol 10 asist kaydetti.

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ALİ KOÇ GENÇ YILDIZI LİSTESİNE ALDI

Seçimin bir diğer tarafı olan Ali Koç ise genç bir yeteneğe imza attırmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe yönetimi Championship ekiplerinden Plymouth Argyle’de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat Morgan Whittaker’ı gündemine aldı.

İngiliz ekibi ile 50 maça çıkan Whittaker 20 gol 9 asist kaydetti.

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