Genç yaşlarda kalp krizi görülme sıklığı arttı. Uzmanı alınacak tedbirleri sıraladı

Uzm. Dr. Aydın Çeliker; kalp krizi, koroner arterlerin daralması ya da tıkanması sonucu, kalbin oksijen ve besin maddeleri tükenmesiyle meydana geldiğini ifade eden kalp krizi ölümleri sonrası erken teşhisin öneminden ve alınabilecek olan tedbirleri açıkladı.

Genç yaşlarda kalp krizi görülme sıklığı arttı. Uzmanı alınacak tedbirleri sıraladı

İHA’nın haberine göre; Birçok insanın korkulu rüyası olan kalp krizi hakkında açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanı Dr. Aydın Çeliker, alınabilecek olan önlemleri ve tedavi yöntemleri açıkladı.

“KALP KRİZİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİSİ İSE GÖĞÜS AĞRISIDIR”

Uzm. Dr. Aydın Çeliker şunları belirtti:

“Kalp krizi kalbi besleyen damarların ve bu damarlardan birinin tıkınmasıyla meydana gelir. Kalp krizinin meydana gelmesine neden olan faktörler çok çeşitli olabilir ve her bireyde farklı faktörler etkili olabilir. Ailede kalp hastalığı olan, 40 yaş üstünde ve öz geçmişinde şeker (diyabet), tansiyon, kolesterol problemi olan ve sigara kullanan bireylerde görüyoruz. Kalp krizinin en sık görülen belirtisi ise göğüs ağrısıdır. Bu ağrı genellikle göğüste baskı veya sıkışma hissi şeklinde ortaya çıkar, sol kola, boyuna, çeneye ve sırt bölgesine yayılabilir. Diğer yaygın belirtiler arasında nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik ve çarpıntı bulunur”

“KALP KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLİ KONTROLLER ŞART”

Uzm. Dr. Çeliker, “Kalp krizinin en önemli tedavi yöntemi tıkalı olan damarın bir an önce açılmasıdır. Anjiyo, kalp krizinin modern tedavi yöntemlerinden biridir. Anjiyo, kalp damarlarının tıkanıklığını belirlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir işlemdir. Sıcak havaların kalp krizini tetiklediğini söyleyebiliriz. Özellikle sıvı kaybı, tansiyondaki dalgalanmalar kriz geçirme riskini artırabilir. Kalp krizini önlemenin yolları var ama değiştirilemez iki faktör ‘yaş ve genetik’. Burada önemli nokta, değiştirilebilir faktörlerin üzerine gitmek. Öncelikle muhakkak sigaranın bırakılması lazım, kiloyla mücadele ve beslenmeye dikkat etmek lazım. Kalp krizini önlemek için düzenli doktor kontrolleri oldukça önemlidir” dedi.

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