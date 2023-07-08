Uzmanından kırık kalplerle ilgili umutlandıran açıklama

Editör: Naim Arıoğlu

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Arslan 'kırık kalp sendromu' olarak adlandırılan ve nadir olarak rastlanan kalp hasarı hakkında önemli bilgiler verdi.

Kardiyolog Dr. Çağdaş Arslan, stres ve baskı durumlarında ortaya çıkan kırık kalp sendromunun kalp krizine benzer belirtiler gösterdiğini ve bununla birlikte hastaların yüzde 95’inde tam iyileşme gözlemlendiğini dile getirdi.

Kırık kalp sendromunun en önemli nedeninin aşırı duygusal yüklenme ve stres olduğunu belirten Dr. Arslan, sendromun aniden başlayan göğüs ağrısı, tanı anında çekilen EKG’de kalp krizi ile benzer bulgular vermesi nedeniyle kalp krizini taklit ettiğini ancak anjiyo sırasında kalp damarlarında herhangi bir tıkanıklık görülmemesi nedeniyle ise kalp krizinden ayrıldığını söyledi.

KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

Kırık kalp sendromu sevilen birinin ölümü, terk edilme veya ayrılık gibi ağır stres oluşturan durumların sonucunda ortaya çıkan geçici bir kalp hastalığıdır. Geçirilen şiddetli travmalar, ameliyatlar veya fiziksel hastalıklar da kırık kalp sendromunun ortaya çıkma ihtimalini artırabilir. Bu sendromun ortaya çıktığı kişilerde ani başlayan bir göğüs ağrısı ortaya çıkar ve hasta adeta kalp krizi geçiriyormuş gibi görünür. Kırık kalp sendromunun gelişiminde kalbin sol bölgesindeki pompalama işlevinde geçici bir bozukluk ortaya çıkar. Kalbin geri kalan kısmı ise normal düzeninde veya daha kuvvetli şekilde kasılmaya devam eder. Gelişim mekanizması tam olarak bilinmese de, bu sendromun kalbin stres hormonlarının seviyelerindeki dalgalamalara verdiği tepkiye bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülür.

Kalp krizi ile kırık kalp sendromu sıklıkla karıştırılsa da aslında aralarında önemli farklar vardır. Kalp krizlerine genellikle kalpte bulunan arterlerin kısmen ya da tamamen tıkanması neden olur. Oluşan bu tıkanıklığın nedeni kan yağlarının yüksek olmasına bağlı olarak gelişen ateroskleroz veya damar içinde oluşan pıhtılar olabilir. Kırık kalp sendromunda ise damarlarda herhangi bir tıkanıklık durumu söz konusu değildir ancak kalp damarlarında kan akışı yavaşlar.