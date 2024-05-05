Gençler ödüllerini aldı

Kuşadası'ndaki tarihi kervansarayın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, AKUT Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu, AKUT 2'nci Başkanı Esra Üstünkaya, Proje ve Kaynak Oluşturma Bölüm Sorumlusu Saliha Sönmez, yarışmada dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı.

Yarışmada, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayat veda edenlerin aziz hatıralarını yad etmek ve AKUT'un bölgede gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çekmek adına ilk ve orta okul öğrencileri tarafından yazılan mektuplar okundu.



Afetlere karşı sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve gerekli duyarlılığın kazanılması için tertip edilen yarışmada katılımcılara seslenen AKUT Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu “Kurulduğu yıldan beri özveriyle çalışan ekibimiz, birçok alanda gönüllülük ile toplum hizmeti vermektedir. Geleceğimizin temsili çocuklarımız da bizlerin en hassas noktasıdır. Emek verip yarışmamıza katılmış tüm öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, her zaman dayanışmamızı sürdürdüğümüz Kuşadası Belediyesi ve Başkan Ömer Günel’e teşekkür ediyorum. AKUT varsa hayat var” açıklamalarında bulundu.



Yarışmaya katılan gençlerin tek tek tebrik edildiği organizasyonda dereceye giren çocuklar ödül ve başarı belgelerini Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası AKUT Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu, Akut İkinci Başkanı Esra Üstünkaya ve Proje ve Kaynak Oluşturma Bölüm Sorumlusu Saliha Dönmez'in ellerinden aldı. Son derece neşe olduğu görülen gençler, bu tarz yarışmaların daha sık yapılması arzularını yetkililere bildirdiler.

AKUT yetkilileri tarafından yapılan açıklamada gençlerin afete karşı duyarlılık kazanması için hem saha hem de bu tarz yarışma ve etkinlikleri düzenlemeye devam edecekleri bildirildi.