Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu. 1 oy farkla seçildi

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda oyların 179'unu alan Osman Sungur, kulübün yeni başkanı oldu. Diğer adaylardan Serkan Aydın 178, Murat Şamil Şen ise 99 oy aldı.

Seçimin bir oy farkla bitmesi üzerine oylar tekrar sayılırken, sonuç değişmedi.

Osman Sungur başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yer alan üyeler ise şunlar:

Metin Özarslan, Atilla Yıldırım, Erhan Kızılmeşe, Taner Ünlü, Sinan Aydın, Mehmet Hakan Onkur, Rıfat Songür, Hıfzı Kuruşa, Ateş Şendil, Murat Karahan, Savaş Çolakoğlu, Berk Ulusal, Harun Erol, İsmail Geliç, Kenan Memiş, Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Canpolat Aras, Hakan Çınar, Özgür Durşen, Adem Becerikli, Coşkun Balkan, Tolga Turgut, Mehmet Selvi, Erdem Göktürk.