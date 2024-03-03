Az sayıdaki Galatasaray taraftarı bir anda stadı inletti

Selahattin Ekrekli
Az sayıdaki Galatasaray taraftarı bir anda stadı inletti
Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da sarı-kırmızılılar bir anda tezahürata başladı. Beşiktaşlılardan yanıt gecikmedi.

Süper Lig’in 28. Hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak derbiye artık sayılı dakikalar kalırken ev sahibi ekibin oyuncuları sahaya çıktı.

Oyuncularının sahaya çıkması ile birlikte siyah-beyazlı taraftarlar oyuncularını alkışlamaya başlarken beklenmedik bir şey oldu.

Sayıları bin 500 civarında olan ve deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar “her zaman her yerde en büyük cimbom” tezahüratlarına başladı.

Galatasaray taraftarlarının yoğun tezahüratı sonrası statta cimbom sesleri yankılanırken siyah-beyazlılar hemen ıslıklamaya başladı.

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