Beşiktaş'tan Galatasaray'ı çıldırtan şarkı. Hep bir ağızdan söylendi stat inledi

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş'tan Galatasaray'ı çıldırtan şarkı. Hep bir ağızdan söylendi stat inledi
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Statta çalınan şarkılardan biri Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Futbolseverler nefesini tuttu dev derbinin başlamasını bekliyor.

Süper Lig'in 28. haftasına damga vuracak karşılaşmada; Beşiktaş, Galatasaray'ı, Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

Zorlu mücadeleye Siyah-Beyazlı taraftarların ilgisi büyük. Coşkuyla başlama düdüğünün çalmasını bekleyen Siyah-Beyazlılar diğer taraftan da statta çalınan şarkılara eşlik ediyor.

Bol bol Galatasaray'a gönderme yapılan şarkılardan biri Sarı-Kırmızılılar'ı kızdırdı.

Kayahan'ın, 'Bir aslan miyav dedi' şarkısı çalmaya başlayınca bütün stat hep bir ağızdan söylemeye başladı.

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