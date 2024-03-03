Beşiktaş'tan Galatasaray'ı çıldırtan şarkı. Hep bir ağızdan söylendi stat inledi

Futbolseverler nefesini tuttu dev derbinin başlamasını bekliyor.

Süper Lig'in 28. haftasına damga vuracak karşılaşmada; Beşiktaş, Galatasaray'ı, Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

Zorlu mücadeleye Siyah-Beyazlı taraftarların ilgisi büyük. Coşkuyla başlama düdüğünün çalmasını bekleyen Siyah-Beyazlılar diğer taraftan da statta çalınan şarkılara eşlik ediyor.

Bol bol Galatasaray'a gönderme yapılan şarkılardan biri Sarı-Kırmızılılar'ı kızdırdı.

Kayahan'ın, 'Bir aslan miyav dedi' şarkısı çalmaya başlayınca bütün stat hep bir ağızdan söylemeye başladı.