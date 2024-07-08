Genel Başkan sopayla parti binasını bastı. Sol'un kendi içinde nasıl bölündüğünün görüntüsü çıktı

TKH’nin 4’üncü kongresinin yapılmasından sonra 36 kişilik bir grup TKH ile aralarını ayırdı. Fakat ayrılan grup partinin ilçe binası anahtarı dahil partiye ait olan materyallerini iade etmemesi ile suçlandı.

“GENEL BAŞKAN SOPALAR İLE BASTI”

TKH Genel Başkanı Avukat Aysel Tekerek ve merkez yönetici Erkan Kılıç’ın da aralarında olduğu 30 kişilik bir grup Bakırköy’de ilçe binasını bastı. Ayrılan grup kendilerine Türkiye Komünist Hareketi- Atılım ismini verdi.

Bu grup Genel Merkez ekibinin kendilerini bastığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu görüntülerde Genel Başkanın da aralarında olduğu grubun ellerinde sopa ile baskına geldiği görülüyor.

“CEZALANDIRILACAKSINIZ”

Görüntülerde ilçe binası kapısının açılmaması halinde içeridekileri cezalandırılacakları belirtiliyor.

“DARP EDİLDİK”

Partiden ayrılan grup TKH-Atılım sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bakırköy ilçe örgütümüzün kapısı, aralarında Genel Başkan Aysel Tekerek ve MK üyesi Erkan Kılıç'ın da bulunduğu 30 kişilik grup tarafından kırılmış, Parti üyelerimiz darp edilerek dışarı çıkarılmıştır”

BASKIN YAPAN GRUPTAN AÇIKLAMA

Söz konusu grubun baskın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından TKH’den konu hakkında resmi bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada partiye aykırı hareket eden grubun ihraç edildiğini, bu grubun bina anahtarlarını ve sosyal medya şifrelerini Parti Genel Merkezi’ne teslim etmedikleri ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullandı:

“Parti Genel Başkanımız ile genel merkez yöneticilerimizin yer aldığı bir heyet bugün (6 Temmuz) binamızı ve malzemelerimizi teslim almak üzere Bakırköy İlçe Örgütü'ne gitmiştir.

Genel Başkanımıza kapının açılmaması ve kendisinin içeri alınmaması karşısında gerekli yöntemle içeri giren parti heyeti iddia edildiğinin aksine fiili herhangi bir müdahalede bulunmamıştır.

Parti binasında ihraç edilmiş kişilerin olduğu görülmüş ancak yine de iddia edildiğinin aksine herhangi bir şiddet uygulanmamıştır. Partimizin yayınları ve parti tabelası başta olmak üzere doğrudan partimizle ilgili bütün malzemeler alınarak TKH İstanbul İl Başkanlığına ulaştırılmıştır.”