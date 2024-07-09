Genelev patroniçesinin Şişli'deki lüks dairesi satılıyor. 4 oda bir salon 170 metrekare

Ödediği rekor vergilerle 6 kez vergi rekortmeni olmayı başaran ve gazete manşetlerinden inmeyen genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın uzun yıllar yaşadığı Huzur Palas’taki lüks dairesi satılıyor. Manukyan Şubat 2001’de 89 yaşında satışa çıkan dairesinde hayatını kaybetmişti.

Manukyan, Şişli Cami’nin tam karşısında yer alan yedi katlı Huzur Palas Apartmanı'nın dördüncü katındaki karşılıklı iki dairede yaşadı. Manukyan’ın dairesi dört oda, bir salondan oluşuyor.

Abide-i Hürriyet Caddesi’ne bakan net 170 metre karelik daire için istenen rakam 12 milyon 775 bin lira ve dairenin içi tamamen yenilenmiş durumda.

Huzur Palas’ın üçüncü katında ‘Matild Manukyan Müzesi’ nin bulunduğu kat, bir inşaat şirketine satıldı.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Matild Manukyan’nın kazandığı paraları gayrimenkule yatırdı. Antalya, Balıkesir ve KKTC'de 5 yıldızlı otelleri İstanbul’da iki fabrikası bulunuyor. Ayrıca İstanbul’da 500 dairesi, 70 işhanı, Büyükada ve Kınalıada’da iki köşkü var. Yalova’da yüzlerce daire ve arsası da mirası içinde yer alan genelev patroniçesinin Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsası bulunuyor.

Manukyan’ın ayrıca 220 ticari taksisi, Fransa’da bir bankada 150 milyon Euro birikimi ve çok sayıda lüks otomobilinin bulunuyor. Bir dönem Şişli Adliyesi ve Şişli Belediyesi gibi kamu kurumları da Manukyan’ın mülklerinde kiracı konumunda bulunuyordu.